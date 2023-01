Corpo é encontrado com corda amarrada no pescoço próximo de balneário de Uruará

O corpo de um jovem, não identificado, foi encontrado, por volta de 9h, deste domingo (1º) perto de um balneário de Uruará, em via pública, na região sudoeste do Pará. A polícia localizou a vítima com um pano amarrado no pescoço. A suspeita é de que o tecido tenha sido utilizado como a arma do crime para enforcá-lo, como uma espécie de corda. No entanto, as autoridades não confirmaram se a causa da morte tenha sido asfixia. As informações são do Confirma Notícia.

Este foi o segundo crime registrado somente no primeiro dia de 2023 no município. Na outra ocorrência, o cadáver de um homem apelidado de 'Índio' foi achado pela madrugada perto de uma praça.

O jovem encontrado morto vestia uma calça azul e camisa escura. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil (PC) e Militar (PM). A reportagem aguarda retorno.