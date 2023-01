'Índio' é encontrado morto em praça de Uruará; suspeito foi preso pela polícia

O corpo de um homem, identificado apenas pelo apelido de “Índio”, foi encontrado nas primeiras horas deste domingo (1º) em uma praça de Uruará, cidade no sudoeste do Pará. O crime teria ocorrido, por volta de 1h20. O suspeito - que não teve nome revelado - foi preso em flagrante ainda pela madrugada. A motivação do crime e a causa da morte não foram reveladas. As informações são do Confirma Notícia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade, para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Imagens compartilhadas nas redes sociais revelam o rosto do preso. Ele vestia uma regata escura e uma bermuda preta com detalhes verdes no momento que foi detido.

Na foto, que circula nas redes sociais, ele aparece algemado com as mãos para trás. Marcas de sangue são vistas na cabeça dele, mas as autoridades não disseram se o sangue pertencia a vítima ou ao suspeito.

O suposto autor do crime permanece à disposição da Justiça. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a PM e a Polícia Civil (PC). A reportagem aguarda retorno.