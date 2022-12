Polícia Civil prende, em Uruará, homem suspeito de participar de homicídio

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem investigado pelo crime de homicídio. A detenção ocorreu, na terça-feira (13), na zona rural do município de Uruará, no sudoeste paraense. O suspeito está com prisão preventiva decretada pela Justiça.

O homem, identificado como Carlos Divino, é investigado por participação na morte de Antoniel da Conceição da Silva, ainda segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu no dia 23 de novembro deste ano, em uma residência localizada na estrada vicinal do Km 175 Sul. A vítima foi morta após ser atingida por disparos de arma de fogo.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, as equipes da Polícia Civil também localizaram uma espingarda calibre 20 e diversas munições. O material foi apreendido e apurações serão feitas para identificar se os instrumentos foram utilizados no crime.

LEIA TAMBÉM:

Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis e será colocado à disposição do Poder Judiciário para providências posteriores.