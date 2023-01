Jovem é morto a pauladas após briga em Belém e população destrói a casa do suspeito

Um homicídio foi registrado, no início da manhã desta segunda-feira (1º), na passagem Capataz Abílio, que fica na rua do Fio, no bairro do Barreiro, em Belém. A vítima é um homem e foi identificado como Jean Sena Costa, de 29 anos, que foi atacado a pauladas após um desentendimento com o autor do crime. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena da primeiro homicídio registrado na Grande Belém em 2023. Uma pernamanca, a arma do crime, foi apreendida e será analisada.

VEJA MAIS

Policiais civis e militares iniciaram as rondas para buscar os suspeitos e retomar a sensação de segurança no bairro, que ainda havia várias pessoas celebrando o Ano Novo. Jean, segundo moradores da área, era bem conhecido e estava de passagem pelo local quando foi morto. Conhecidos da vítima estavam revoltados com o crime e invadiram a casa do suspeito — que mora perto do local onde a briga fatal ocorreu —, quebrando pertences dele em retaliação. Tudo ocorreu por volta de 5h.

Segundo policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, este foi o primeiro homicídio do ano registrado no Pará.

A casa do suspeito de cometer o crime foi invadida e destruída por moradores da área (Filipe Bispo / O Liberal)

Saiba como ajudar a polícia de forma segura e anônima

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.