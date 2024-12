Mulher trans é assassinada a tiros por dupla de moto em Castanhal

Uma mulher trans, identificada como Pétala, de 20 anos, foi morta a tiros na rua Pedro Ulisses, bairro do Propira, em Castanhal, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (2/12), quando a vítima estava em frente a uma residência. Os suspeitos do crime são dois homens que chegaram em uma motocicleta.

Segundo as informações iniciais, o crime teria ocorrido por volta de 21h. A vítima havia saído para comprar um lanche quando foi surpreendida pelos criminosos. Os homens realizaram os disparos contra a vítima e fugiram. Pétala morreu na hora. As pessoas que trafegavam pelo local informaram a morte para uma viatura da Polícia Militar do 5º Batalhão de PM.

A Polícia Civil esteve no local para apurar o crime e coletar informações que auxiliem na elucidação do caso. Segundo as informações policiais, Pétala seria uma figura conhecida na área devido ao envolvimento sem delitos.Ela já teria sido detida sete vezes pela polícia, três delas pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, não há confirmação se a vida pregressa dela teria ligação com o assassianto.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Castanhal apura o homicídio. “Perícias foram solicitadas”, comunicaram.