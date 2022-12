Soldado da PM é baleado na perna após disparo acidental no bairro da Marambaia

O soldado da Polícia Militar Josué Rocha Mendes Junior foi baleado na perna após um disparo acidental na tarde desta sexta-feira (30), no bairro da Marambaia, em Belém. O militar estava de folga quando o caso ocorreu, por volta das 17h, quando ele sepreparava para sair em companhia da mãe. Ele foi socorrido a um hospital particular no bairro do Marco. O armamento de onde partiu o disparo é uma pistola .40. A suspeita é de que o coldre que o agente utilizava não era adequado para o porte velado – quando se transporta a arma de maneira que fique escondida dos demais.

Segundo a PM, o gatilho do armamento que Josué guardava na cintura foi acionado assim que ele entrou em um veículo de aplicativo de transporte. O projétil perfurou a coxa, a panturrilha e atravessou o pé do militar.

Familiares prestaram o socorro imediato e o conduziram para a emergência de um hospital particular. O 27º Batalhão da Polícia Militar (27º BPM), ao qual o policial está vinculado, informou que, por sorte, a bala não atingiu nenhuma artéria ou veia. O PM foi atendido e liberado em seguida. Ainda segundo informações da unidade, ele não teve nenhuma perda no movimento do pé.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PM para saber se o armamento que Josué utilizava na hora do incidente pertencia à corporação.