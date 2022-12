Suspeitos são presos após assaltarem vítima em lotérica de supermercado no bairro do Umarizal

Três homens foram presos suspeitos de roubar uma mulher, que iria realizar um depósito bancário na lotérica de um supermercado localizado na Praça Brasil, no bairro do Umarizal, na tarde desta sexta-feira (30). Os bandidos conseguiram fugir a priori da cena do crime, mas foram abordados por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em frente a uma loja de acessórios na Avenida Pedro Miranda, entre Dr. Freitas e Alferes Costa. Os envolvidos foram encaminhados para as devidas identificações e o caso está sendo investigado na Seccional de São Brás.

Em depoimento à Polícia Militar, a vítima, não identificada por questões de segurança, contou que estava sentindo-se "perseguida" pelos suspeitos há alguns dias. No momento do roubo, ela reconheceu um dos dois veículos que os bandidos usavam para realizar o saqueio. Os agentes desconfiam que os envolvidos tinham “informações privilegiadas" sobre a vítima, e por isso, executaram o roubo naquele exato momento.

O 2º Tenente do 1º Batalhão da Polícia Militar, Yuri Mendes, disse que foram encontrados com os três suspeitos um saco de moedas, que pertencia à vítima. A quantia não chegou a ser informada à equipe de reportagem. Também foi apreendido com os bandidos um revólver 38 com cinco munições.

Ainda segundo o Tenente Yuri Mendes, os três homens envolvidos na ação tem passagens pela polícia por roubo. “Um deles, inclusive, está com a tornozeleira eletrônica desligada”, informou a autoridade.

Em nota a Polícia Civil (PC) informou que além do revólver calibre 30, as munições, também foram encontrados os suspeitos três aparelhos celulares.

“Os presos foram encaminhados para a unidade policial para os procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça”, disse um trecho do documento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota para a Polícia Militar (PM) para saber a identificação dos suspeitos e mais detalhes sobre o caso, e segue aguardando uma resposta.