Dupla armada invade residência e assalta padaria nas primeiras horas desta quarta (14) em Belém

​Câmeras de segurança de uma padaria registraram o momento em que dois homens, um deles armado com um revólver, invadiram o estabelecimento e abordaram os clientes. O caso ocorreu às 7h55 desta quarta-feira, nas proximidades de um shopping center localizado no bairro do Castanheira, em Belém. Por meio dos registros, é possível ver que a dupla criminosa rouba celulares e outros pertences pessoais das vítimas. Pouco antes das 6h, os mesmos bandidos haviam assaltado uma família, no bairro da Marambaia. A ação também foi gravada. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Criminosos também invadiram residência na manhã desta quarta. (Reprodução/ Redes sociais)

Os equipamentos da residência mostram a dupla chegando ao local. O portão do imóvel aparece aberto com um cadeado pendurado. Mas não é possível saber se os bandidos entraram na casa no momento em que algum morador estava de saída ou se eles conseguiram estourar a fechadura. As câmeras de segurança conseguiram capturar o áudio da ação.

Uma mulher grita desesperadamente ao notar a presença dos bandidos. Enquanto isso, um deles, vestido de camisa branca e calça, aponta uma arma de fogo e sinaliza com as mãos para a moradora fazer silêncio. Os criminosos fogem do local. As imagens não deixam claro se eles conseguiram roubar objetos.

Criminoso pede para moradora ficar calada. (Reprodução/ Redes sociais)

Já na padaria, os suspeitos se passam por clientes. O homem vestido de camisa branca e calça anda de um lado para o outro, até que puxa a arma da cintura. Ele parte para cima de uma mulher e toma o celular dela. Em seguida, ele aborda um rapaz e outra moça, que chega a pedir por favor para não ser roubada. Logo após, os suspeitos se retiram do estabelecimento, sem deixar pistas. Um idoso que estava na padaria aparece bastante assustado nas imagens. Ele chega a se deslocar até a porta de saída do estabelecimento para ver se os criminosos realmente já tinham ido embora.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “ambos os casos estão sendo investigados por meio da Seccional do bairro da Marambaia. Apurações estão sendo conduzidas para analisar imagens e ouvir testemunhas a fim de identificar e localizar os envolvidos nos crimes. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido.”

A Polícia Militar também se manifestou e disse que as equipes do 27° Batalhão intensificaram as buscas na área para identificar e prender os suspeitos de terem cometido o roubo.