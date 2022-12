Eletricista sai para trabalhar e acaba morto a tiros em Altamira

O eletricista Jandirlei Duarte, 37 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quarta-feira (14), na rua 03, no bairro de Aparecida, em Altamira, sudoeste do Pará. O homicídio foi registrado por volta das 12h30. Ninguém foi identificado nem preso. A motivação do crime segue desconhecida. A Polícia Civil vai investigar o caso. As informações são do site Confirma Notícia.



Testemunhas relataram à polícia que a vítima estaria no local para fazer reparos em uma casa, quando foi surpreendida pelos assassinos. Moradores relatam terem ouvido, pelo menos, seis disparos de arma de fogo contra o homem.

Ainda segundo as testemunhas, Jandirlei teria tentado correr para se esconder em uma residência, mas acabou sendo alvejado mais vezes. O eletricista não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Marcas de tiros ficaram no portão da residência e estojos de munições espalhados pelo chão. Os criminosos fugiram sem deixar pistas.Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e constataram a morte. A área foi isolada até a chegada das Polícias Civil (PC) e Científica do Pará (PCP). O corpo de Jandirlei foi analisado e removido. Os peritos coletaram vestígios que podem ajudar a localizar os autores do crime.Familiares da vítima estiveram acompanhando os trabalhos das equipes policiais. Jandirlei deixou um filho. Um inquérito policial foi instaurado para investigar e elucidar o assassinato.