Foragido de Vitória é preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal prendeu um foragido da Justiça que estava a bordo de uma aeronave que aterrisou no Aeroporto Internacional de Belém, onde faria uma conexão no início da tarde deste sábado (17). Condenado por roubo, ele foi abordado pelo núcleo de polícia aeroportuária da PF ainda dentro do avião.

Os agentes cumpriram mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Vitória (ES), cidade natal do foragido. Ele chegou às 12h30, vindo de Brasília, e tinha Macapá como destino final, onde passaria as festas de fim de ano.

No entanto, era monitorado pelos policiais federais no aeroporto e nem chegou a desembarcar para a conexão. Ainda segundo a PF, a condenação definitiva (com processo transitado em julgado) dele foi expedida há quatro anos, por assalto à mão armada a um transeunte em bairro nobre de Vitória.

A pena foi aumentada pelo fato do crime ter sido cometido com a ajuda de um comparsa. A condenação foi de cinco anos e quatro meses de prisão em regime inicialmente semiaberto.

A PF também informou que o foragido recebeu, em 2020, o benefício do auxilio emergencial até a quinta parcela, em conta digital CADúnico (Cadastro Único). As informações são da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal.