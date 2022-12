Criminosos tentam roubar carro e motorista vive momentos de terror no bairro do Marco

Um homem, que não será identificado nesta matéria por questões de segurança, viveu momentos de terror nas mãos de cinco bandidos, um deles armado, na madrugada da última terça-feira (29). O caso ocorreu por volta das 2h40, na travessa Pirajá, entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Câmeras de segurança instaladas naquele perímetro registraram a ação criminosa. As imagens mostram que os suspeitos tentaram roubar o carro da vítima. Como não conseguiram, eles acabaram levando pertences do homem, como celular, carteira, documentos e dinheiro. Moradores da área afirmam que este foi o terceiro caso somente neste mês de novembro.

Através dos registros, é possível ver que a vítima estava chegando em casa, em um carro vermelho. Na carroceria do veículo, havia várias caixas de produtos, aparentemente comercializados em feiras. No momento em que desce do carro, o homem é abordado por três homens que estavam numa moto vermelha. Dois deles descem. Um dos bandidos vai em direção ao dono do carro, já com a arma em punho, enquanto o outro revira objetos dentro do veículo.

Após este momento, mais dois criminosos surgem numa outra moto. Um suspeito desce e logo entra no carro para roubá-lo. Ele dirige por alguns metros, mas desiste de levar o automóvel. O bandido volta e pega mais objetos dentro do carro. Em seguida, os cinco criminosos fogem, tomando rumo desconhecido. A vítima aparece nas imagens sentada na calçada. Não há informações sobre o valor total do prejuízo.

A reportagem acionou as polícias Civil e Militar para apurar mais detalhes sobre o ocorrido. Por nota, a PM informou "que equipes do 1° Batalhão realizam ações de policiamento ostensivo e preventivo diuturnamente no bairro do Marco, em Belém, e contam com o suporte de outras unidades para intensificar ainda mais a segurança. A PM esclarece, ainda, que qualquer informação ou denúncia pode ser realizada pelos números 190 ou 181".