Jovem morre ao ser atacado por abelhas após carro capotar perto de colmeia

Um jovem, de 20 anos, morreu após sofrer um acidente de carro que provocou um ataque de abelhas. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (30), em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Um exame necroscópico vai confirmar a causa da morte.

Maikon Willian Delgado Garcia foi atacado por abelhas após o veículo em que ele estava capotar próximo a uma colmeia. A Polícia Civil acredita que o jovem não tenha sofrido ferimentos com o capotamento, e ao que tudo indica, a morte foi causada pelo ataque.

Duas mulheres, mãe e filha, de 39 e 20 anos, também estavam no veículo. Elas conseguiram sair do carro, mas o rapaz que estava no banco de trás do passageiro, não.

As mulheres foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o hospital. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os militares precisaram usar macacão de apicultor para conseguirem resgatar o jovem, que não resistiu e morreu no local do acidente.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)