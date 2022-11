Família pula em piscina para fugir de abelhas; bebê levou 250 picadas

Uma família foi atacada por um enxame de abelhas e decidiu tentar se livrar dos insetos pulando na piscina. Mesmo assim, um bebê levou 250 picadas e está em observação no hospital. O caso aconteceu em São José do Rio Pardo, em São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Cinco pessoas - a avó, o pai, a mãe, a filha de 11 anos e o bebê de um ano e onze meses - estavam comendo manga em um terreno baldio quando tudo ocorreu. Um vizinho escutou os gritos e ajudou a família. Imagens da câmera de segurança gravaram o momento desesperador em que as pessoas tentam fugir dos animais. Veja!

Todos foram encaminhados para o pronto-socorro. Somente a mãe e as duas crianças seguem internadas. O pequeno foi transferido para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto por risco de complicações.

“Inúmeras picadas na região da face, do couro cabeludo, do tronco e dos membros superiores e uma pequena quantidade no abdômen e nos membros inferiores”, relatou José de Paula Maciel Neto, médico e diretor técnico em entrevista à EPTV.