Ataque de abelhas assusta moradora do bairro do Jaderlândia em Ananindeua; vídeo

Na manhã desta terça-feira (28), uma mulher não identificada foi vítima de um ataque de abelhas na Rua Jarbas Passarinho, próximo a uma rotatória em frente à igreja São Miguel Arcanjo, no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua. O professor Luis Amaral, 28 anos, que passava pela rua, registrou o momento. No vídeo enviado à Redação Integrada de O Liberal, é possível observar o momento em que a mulher passa pelo local e é atacada na região da cabeça. Para tentar dispersar as abelhas, ela começa a correr ao mesmo tempo em que balança o cabelo.

A testemunha disse que tentou socorrer a mulher, jogando água pelo corpo da vítima na tentativa de expulsar as abelhas. Luis, que é morador do bairro da Jaderlândia, afirma que a incidência de abelhas não é comum na região, mas que, além da mulher, um homem foi atacado. “A rotatória, como é uma área muito grande, estava empestada. Quem passasse por ali era atacado por ela”, explicou.

Luis informou que, de acordo com relatos dos presentes no local, um motociclista e um ciclista também foram atacados no momento em que transitavam pela via. O motociclista foi atacado na região dos olhos. Até o momento, não há informações da origem dos insetos.

“Estava voltando para casa quando me deparei com três bicicletas no chão e fiquei pensando que tinha sido um assalto. Depois vim com o carro bem devagar e passou um senhor de bicicleta e começou a vim muita abelha na cabeça dele. Foi aí que eu percebi que não era nenhum furto e sim um ataque de abelhas”, disse.

Em nota enviada à reportagem de O Liberal na tarde desta terça-feira (28), por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que a corporação deve ser acionada por meio do número 193 para realizar a retirada do possível ninho de abelha. "Durante o dia, irá uma equipe até o local realizar o levantamento da situação e, posteriormente, pela parte noturna, é feita a retirada".

