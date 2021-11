Policiais militares salvam idosa que estava sendo atacada por abelhas, em Xinguara

Militares do Grupamento Tático Operacional, do 17°BPM de Xinguara, no Pará, salvaram a vida de idosa cadeirante. Ela estava desacordada, no interior da casa dela, em decorrência de estar sendo atacada por centenas de abelhas. Sem nenhuma proteção, e devido à urgência do atendimento, a guarnição entrou na residência, também sendo atacada pelas abelhas.

Apesar do risco da ação, os policiais conseguiram tirar a idosa de dentro da residência, carregando-a nos braços, até colocá-la, com vida, na ambulância do Samu. Enquanto faziam esse atendimento, as abelhas continuavam atacando os PMs. A idosa e os militares foram até a UPA para receber atendimento. A guarnição que entrou na casa era formada pelo cabo Bispo e pelos soldados F.Santos e F. Silva. A Redação Integrada segue apurando mais detalhes desse caso.