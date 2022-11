Calcinha Preta grava DVD com homenagem a Paulinha Abelha e participações

Ao longo da semana a banda Calcinha Preta postou mensagens enigmáticas sobre o número 30 em suas redes sociais e trouxe. Belém estava em um dos pontos valorizados pelo grupo, além de Salvador, Maceió e Aracaju. Para quem não lembra, todas essas cidades já serviram de cenário para outras gravações.

Todo o suspense foi revelado às 18h, da última terça-feira (22), horário em que a banda subiu ao palco no Hotel Vidan, em Aracaju, para mais um audiovisual. Trata-se de “Volume 30”, o novo DVD da Calcinha Preta com participação da dupla Icaro e Gilmar.

“Os meninos Icaro e Gilmar são grandes amigos. Eles têm arrastado uma multidão por onde passam e estamos contentes em ter eles neste projeto. A música 'Óculos Escuro', que escolhemos para cantar junto, traz uma letra linda e temos certeza de que a galera vai se identificar demais”, completa Daniel.

Com 14 faixas, sendo 12 inéditas e três regravações, entre elas, “Versos e Promessas”, “Sem Explicação” e “Ainda Te amo”, onde Silvania, Bell Oliver e Daniel Diau homenagearam a eterna Paulinha Abelha. Muito emocionado, Bell conta sobre este momento: “Essa música, a gente fazia junto em todos os shows e era a preferida dela. Nossa Abelha se faz presente em todos os momentos, em todos os shows a gente sente a presença dela e, agora, não seria diferente. Tinha que ter este presente pra ela”, afirma.

“Todas as canções estão belíssimas, e um cenário incrível. Além de ter Aracaju, mais uma vez, como base para a gravação. Onde tudo começou, na nossa cidade e com uma seleta plateia de convidados”, finaliza Silvania.

Com quase três décadas de sucesso, este trabalho chega em todos os aplicativos de música e no canal dos artistas, claro, no dia 30 de novembro.