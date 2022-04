Homenagem a Paulinha Abelha com pomba dá errado em show do Calcinha Preta; vídeo

Uma situação incomum aconteceu no último show da banda Calcinha Preta, em Salvador (BA). Em um momento da apresentação, uma pomba branca seria solta em homenagem a Paulinha Abelha, vocalista do grupo morta em 23 de fevereiro, mas tudo não aconteceu como previsto.

"Vamos fazer uma homenagem para essa galera da Bahia", diz a cantora Silvania. "Isso, que coisa linda", continuou a artista. A ave foi arremessada para cima, mas fez uma curva e caiu em cima do público. "Você deixou a asa do pombo amarrada. Eu acho que a asa do pombo tava amarrada", comentou Silvania.

