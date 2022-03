Raied Neto, ex-Calcinha Preta, se apresenta hoje em Ananindeua

Cerca de 15 minutos antes das 13h, desta quinta-feira, 10, os participantes do Big Brother Brasil 22 foram surpreendidos com uma ordem: todos para sala. Entre tantas especulações que eles criam deste da última eliminação, que foi da Jade Picon, eles ficaram apreensivos com o pedido.Raied Neto, ex-Calcinha Preta, faz show em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, hoje, a partir das 22h. Cantando músicas do seu antigo grupo, de onde saiu em 2009, mas foram quase 9 anos cantando no Calcinha Preta.

“Vai ser um show preparado com muito carinho, onde iremos fazer uma viagem no tempo com grandes canções, sucessos da banda Calcinha Preta, que cantei, interpretei e outros sucessos na voz de cantores renomados que passaram pela banda”, antecipou.

Nascido em Canindé, no Ceará, Neto vive grande parte da sua vida viajando pelo Brasil. Em Belém, ele já perdeu as contas de quantas vezes esteve por aqui. Porém, o DVD gravado na capital paraense, marcou não só a carreira da banda, mas a dos fãs também. Em 2005, foram mais de 80 mil pessoas presentes nesta gravação.

“Tenho um carinho enorme por Belém, mas também pelo estado do Pará, porque graças a Deus sempre que que estive aí a receptividade do público é mais que especial. Sou muito grato por esse público maravilhoso, além disso a lembrança do segundo DVD é marcante. Tive o prazer e a honra de gravar a minha música “Segredo” que até hoje é um sucesso. Mas tem outras canções também que interpretei, como: Mágica, Manchetes dos jornais”, relembrou o cantor.

PAULINHA ABELHA

Ao longo desses anos, Raied Neto dividiu o palco com Paulinha Abelha. Muitos fãs conseguiam sentir a química do casal na música, principalmente ao interpretarem canções marcantes.

O artista lembra da cantora com muito carinho, justamente pela relação de irmandade que existiam entre eles. “Ela era como se fosse uma irmã. Muitos falavam que a gente era a dupla perfeita. Quando cantávamos ‘24 Horas de Amor’ e ‘Te Quero Namorar’, era sucesso. A Paulinha Abelha é uma pessoa muito querida, não só por mim mas por todos os fãs. Acho que o forró e a Calcinha Preta perderam uma pessoa muito importante, uma cantora que tinha um carisma igualável. Só nos resta sentir a dor”, lamenta.

Raied Neto conta que assim que a cantora foi internada, tentou ir visitá-la, mas com a evolução do seu estado clinico foi impossível. Paulinha Abelha morreu no último dia 23 de fevereiro, vítima de meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

“Para mim foi um baque muito grande!”

O cantor ainda falou sobre a pressão estética que os cantores sofrem. “Me sinto (pressionado), sou um cara que eu trabalho com a imagem. Tem dois anos que fui para Turquia para fazer o cabelo, preciso disso. Mas com certeza a mulher sofre mais”, finalizou.

A Turquia é conhecida pela realização de transplantes capilares.

Agende-se

Forró das Antigas – Especial Calcinha Preta

Atrações: Raied Neto, Miro Marks, Tropa do Forró e DJ Thais

Data: hoje

Hora: 22h

Local: Black Pub - Tv. We Sessenta e Oito, 402 - Cidade Nova, Ananindeua

Informações: 91 98148-2681