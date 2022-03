Laudo médico sobre Paulinha Abelha aponta 17 substâncias; veja as causas da morte

Um laudo médico, realizado no fígado de Paulinha Abelha, vocalista da Calcinha Preta, foi divulgado pelo “Domingo Espetacular” e aponta o que teria causado a morte da cantora. Segundo o exame, além de problemas neurológicos, como foi indicado no atestado de óbito, ela tomava 17 substâncias que impactaram e tiveram influência na falência do órgão por necrose.

A certidão de óbito de Paulinha apontava quatro causas da morte: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. No entanto, a “injúria hepática induzida por medicamentos” aponta que o fígado de Paulinha estava sobrecarregado pela quantidade de substâncias que ela tomava. Todos estes remédios teriam sido indicados pela nutróloga que acompanhava a vocalista e cada um tinha uma finalidade diferente: antidepressivos, cápsulas para memória, redutores de apetite, calmantes naturais, uma fórmula para diminuir medidas e muito mais.

Um destes componentes seria uma erva asiática, que pode inibir o funcionamento do fígado, o que poderia ter prejudicado a cantora. Um painel toxicológico foi feito em Paulinha, para tentar identificar se havia outras drogas em seu organismo, como ecstasy, cocaína e maconha, mas nada foi encontrado. As únicas duas substâncias detectadas no teste foram: anfetaminas e barbitúricos.

Anfetaminas e Barbitúricos

A anfetamina é uma substância encontrada em medicamentos utilizados por quem possui Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Este remédio, que Paulinha tomava por indicação médica, também pode causar perda de apetite e de peso, assim como náuseas e vômitos. Paulinha, inclusive, foi procurar o hospital após apresentar os dois últimos sintomas.

Já os barbitúricos, encontrados no painel toxicológico, podem ter agravado a situação do fígado da vocalista. Essa substância é utilizada em sedativos que costumam ser ministrados em hospitais, mas ainda não se sabe ao certo se essas drogas foram usadas na vocalista ou não.

Problemas neurológicos

Paulinha Abelha também teve problemas neurológicos. Um teste feito quando ela ainda estava internada mostrava que a vocalista tinha níveis muito alterados em uma parte do cérebro, que correspondia a meningoencefalite.

Ainda não se sabe se a insuficiência renal ou os problemas neurológicos começaram primeiro. Mas a família também aguarda pelos laudos dos rins para ter mais detalhes sobre o que agravou o estado e tirou a vida de Paulinha Abelha.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)