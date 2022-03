Viúvo de Paulinha Abelha mostra últimos momentos da cantora antes do coma; vídeo

O viúvo de Paulinha Abelha, o modelo e influenciador Clevinho Santos compartilhou um vídeo da cantora feito momentos antes dela entrar em coma. Na filmagem, ele pede para a cantora mandar beijos para os fãs. Ao compartilhar o vídeo, Clevinho também lamentou a perda, e disse ainda "não acreditar" na morte da vocalista do Calcinha Preta.

VEJA MAIS

“Poxa, amor, eu tinha tanta fé… Estava tão confiante que íamos passar por tudo isso! Eu ainda não consigo acreditar…”, escreveu Clevinho.

A vocalista da banda Calcinha Preta morreu no último dia 23 de fevereiro, aos 43 anos, depois de uma internação por problemas renais e um total de 12 dias em coma, em Aracaju. O viúvo da cantora, Clevinho, também usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que vem recebendo.

“Meus amores, eu estou aqui para agradecer as mensagens de apoio e conforto. Obrigado por tirarem um tempo para mandar mensagem”, escreveu.