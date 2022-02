Saiba quem é Paulinha Abelha, vocalista da Calcinha Preta que morreu por conta de problemas renais

Paulinha Abelha, 43 anos, foi uma das vocalistas de uma das maiores bandas de forró eletrônico do país, o Calcinha Preta. A história do grupo iniciou nos anos 90. Paulinha foi descoberta pelo empresário do Calcinha Preta, Gilton Andrade, que a levou para a banda em 1998, na qual revezava os vocais com outros três cantores: Silvânia Aquino, Bell Oliver e Daniel Diau.

Paula de Menezes Nascimento Leça Viana nasceu no município de Simão Dias, em Sergipe, e começou a cantar ainda criança em bandas do interior do estado e teve passagem pelos grupos Flor de Mel e Panela de Barro.

Ela ficou no Calcinha Preta por 12 anos, mas saiu da banda em 2010 para iniciar outros projetos com integrantes do próprio grupo que não tiveram o mesmo sucesso do Calcinha. Ela voltou à banda em 2014, onde permaneceu somente dois anos, e retornou em 2018, ao lado de Silvânia Aquino, com quem fez dupla desde o auge do sucesso.

Entre os sucessos conhecidos na voz de Paulinha Abelha estão "Você Não Vale Nada", "Louca Por Ti", "Ainda Te amo" , “Liga Para Mim” e "Baby Doll". Paulinha chegou a ser homenageada na música que leva o nome dela, "Paulinha", que foi baseada na carta de um fã quando ela se casou, em 2007.

Em fevereiro de 2020, o Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos e reiniciou a rotina de shows após meses de ausência dos palcos devido à pandemia. A banda suspendeu a agenda recentemente em razão da doença de Paulinha, que causou comoção nacional.