Relembre 4 vezes que Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, veio a Belém

Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, que está em coma com sérios problemas renais, tem deixado muitos fãs e admiradores paraenses apreensivos, após uma repentina piora no quarto, na tarde desta quinta-feira (17). Isso porque a cantora sergipana, de 43 anos, é muito querida pelo Pará e, também, parece ter ‘abraçado’ o Estado com quem tem uma boa relação. Pensando nisso, relembre as visitas de Paulinha Abelha em Belém:

VEJA MAIS

'Show Histórico’ em 2005

Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, conhecida nacionalmente como Paulinha, veio a Belém do Pará, pela primeira vez em 16 de abril de 2005, para a gravação do DVD da banda Calcinha Preta. O show reuniu mais de 80 mil pessoas na antiga Arena Yamada. Assista o ‘making off’ do show, em que Paulinha Abelha aparece destruindo carinho entre os fãs:

Paulinha Abelha declara admiração pelo Clube do Remo

Em 2021, a cantora que eternizou o hit ‘A Calcinha Preta É Nossa’, Paulinha, gravou um vídeo nas redes sociais, após receber duas camisas do Remo enviadas pelo jogador Fredson, que é primeiro do seu marido. Na publicação, ela aparece agradecendo o ‘mimo’: “Amei”.

Joelma convidou Paulinha e banda Calcinha Preta para gravação do DVD de 15 anos da Calypso em Belém

Paulinha Abelha e os integrantes originais da banda Calcinha Preta vieram à capital paraense, em 2014, participar do DVD de 15 anos da Banda Calypso. Na época, a gravação especial teve como fundo um dos principais pontos turísticos da cidade, na Praça do Relógio, no bairro da Campina. Veja a participação da cantora:

Paulinha Abelha retorna a Belém com banda Calcinha Preta após 13 anos de último sucesso

Na visita mais recente à capital paraense, a vocalista veio com a ‘Calcinha Preta’ para gravar o DVD ‘Mágica’, na cidade, em 2018. Na ocasião, Paulinha Abelha levou o público à loucura ao dançar de lingerie a hit ‘Baby Doll’. Assista:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)