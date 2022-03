Calcinha Preta anuncia shows ainda em março, agora como trio, após morte de Paulinha Abelha

A banda Calcinha Preta já tem data para retornar aos palcos após a morte de Paulinha Abelha, uma de suas integrantes. O grupo de forró tem um show marcado para o dia 11 de março, na cidade de Mata Roma, Maranhão; no dia seguinte, eles se apresentam em Palmares, em Pernambuco. O trio de vocalistas, formado por Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver, fez o anúncio do retorno em um vídeo publicado no perfil da banda no Instagram.

"Olá, meus amores. Estamos aqui em primeiro lugar para agradecer o Brasil inteiro pelo apoio que vocês têm nos dado", começa Silvânia no vídeo. Daniel também agradece, e pede apoio do público: "A gente vai precisar do apoio de vocês [fãs]".

"Em respeito a vocês estamos passando pra anunciar o horário da nossa volta. Vai ser um dia muito difícil sem a nossa abelhinha, mas eu tenho certeza que vocês vão ser a voz dela junto com a gente", diz Bell Oliver sobre o show. "Vamos levar a alegria da abelhinha pra cada um de vocês", completa.

O vídeo foi publicado junto a uma nota do escritório que gerencia a carreira da banda. "Embora estejamos profundamente entristecidos pela perda precoce da querida Paulinha Abelha, o grupo manterá os seus compromissos de trabalho", diz a nota.

Paulinha Abelha faleceu aos 43 anos na última quarta-feira, dia 23 de março. A sergipana era uma das vocalistas da banda Calcinha Preta, e faleceu depois de ter complicações renais e ficar internada ao longo de 12 dias, em Aracaju.