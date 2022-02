Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, passa por terapia que substitui funções renais

A vocalista do Calcinha Preta, Paulinha Abelha, segue em coma, internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) hospitalar, em Aracaju. De acordo com o boletim médico divulgado por volta das 19h desta sexta-deira, 18, a artista permanece em coma e é submetida a "terapia renal substitutiva", ou seja, tratamento que substitui as função dos rins, órgãos responsáveis por eliminar substâncias ruins do corpo e também regular a pressão arterial.

O boletim assinado pelos médicos Ricardo Leite e André Luiz Veiga de Oliveira informa também que Paulinha "mantém estabilidade clínica, sem a necessidade de drogas para a manutenção da vida".