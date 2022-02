Marido de Paulinha posta foto ao lado da cantora: 'Seguimos juntos, meu amor'

Clevinho Santos, marido de Paulinha Abelha, compartilhou em suas redes sociais uma foto segurando a mão da artista no hospital, nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (18). A vocalista do grupo Calcinha Preta está em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Aracaju, Sergipe, com problemas renais.

“Seguimos juntos, meu amor. Deus é conosco! Já decretou a cura, para honra e glória do senhor. Amém”, escreveu ele. “Deus é o Deus do impossível, que os planos Dele é maior que o nosso! Iremos dar um testemunho lindo pra glória do Senhor”, continuou Clevinho.

VEJA MAIS

Paulinha Abelha foi internada em 11 de fevereiro após chegar de uma turnê com Calcinha Preta em São Paulo. A internação foi para tratar de problemas renais, mas a causa não foi divulgada.