Insuficiência renal leva ao coma? Saiba o que agravou o quadro de Paulinha Abelha, da Calcinha Preta

Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, entrou em coma, nesta quinta-feira (17), após um quadro de insuficiência renal agravar drasticamente. Mas, como ambos os fatores estão interligados? Especialistas explicam e tiram dúvidas sobre o caso. Saiba se é possível insuficiência renal levar ao coma:

VEJA MAIS

O que é a insuficiência renal?

A insuficiência renal é uma doença que dificulta a capacidade dos rins de filtrar sais e líquidos do sangue. Com isso, o órgão passa a perder suas funções vitais e afeta a composição sanguínea.

Quais são os sintomas da insuficiência renal?

Os principais sintomas da insuficiência renal são:

Inchaço;

Falta de ar e apetite;

Vômitos;

Diminuição da urina;

Em casos mais graves, pode apresentar convulsões, coma e dores no peito.

Insuficiência renal pode levar ao coma?

De acordo com especialistas, o quadro de Paulinha Abelha ainda não pode ser analisado por existirem poucas informações. No entanto, os médicos afirmam que, sim, a insuficiência renal pode levar ao coma. Contudo, a vocalista da banda Calcinha Preta já estava realizando uma diálise, ou seja, filtrando as substâncias do sangue, o que deveria evitar as complicações de saúde, o que não ocorreu.

Qual o tratamento da insuficiência renal?

O tratamento da insuficiência renal costuma ser feito por meio de diálise em sessões que duram de três a quatro horas, por três vezes na semana.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)