Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, está em coma após piora no quadro clínico

Na tarde desta quinta-feira (17), a assessoria da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, anunciou que a artista teve uma piora no quadro clínico e está em coma. Paulinha foi internada na UTI, na última segunda-feira (14), com problemas renais.

No comunicado divulgado no Instagram, a equipe informou que a cantora evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas. Veja:

Ainda de acordo com a nota, estão programando uma transferência para outro hospital, no entanto, devido a instabilidade neurológica da cantora, não há condições de realizarem o deslocamento.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editora Web, Ana Matos)