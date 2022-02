Marido de Paulinha Abelha, vocalista da Calcinha Preta, abre o jogo sobre estado de saúde da cantora

Clevinho Santos, marido de Paulinha Abelha, resolveu abrir o jogo sobre o estado de saúde da mulher. Vocalista da banda Calcinha Preta, a artista está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Aracaju, Sergipe. O influenciador digital decidiu tranquilizar os fãs e acabar com as fake news sobre o caso.

"A Paulinha não está em estado grave nenhum. Eu estou aparecendo pouco aqui porque tenho que resolver as coisas. Graças a Deus a Paulinha está bem melhor. Ela está se recuperando e eu estou conversando com os médicos todos os dias. Ela só precisa de mais alguns dias para ainda se recuperar mais um pouco", iniciou.

O marido da cantora também criticou as informações falsas de que a cantora estivesse com um estado de saúde delicado. "Parem de postar coisas da Paulinha que não estão acontecendo. Ela não está em estado grave nenhum. Às vezes, quando falam em UTI e muita gente acha que a pessoa está perto de morrer. Não é isso. Para quem não sabe, na UTI a pessoa é melhor assistida. A Paulinha conversa, fica comigo. Ela precisa de um repouso maior", detalhou.

Por meio de um comunicado da assessoria da cantora, o estado de saúde dela é considerado estável. "A cantora segue internada e encontra-se estável, de acordo com boletim médico divulgado na noite deste domingo (13). Paulinha está sendo acompanhada por equipe médica especializada. Agradecemos todas as orações e energias positivas", diz o texto.