Cantor da Calcinha Preta desmente morte cerebral de Paulinha Abelha: 'Fake News'

Bell Oliver, um dos cantores da banda Calcinha Preta, se pronunciou e desmentiu a notícia de que Paulinha Abelha teria sofrido morte cerebral. Segundo ele, o momento é delicado, mas todos continuam em uma “corrente de oração”. A vocalista está internada na UTI desde a última segunda-feira (14) e entrou em coma.

"É fake news. Paulinha continua internada sim, mas estável. Ela está sendo medicada e bem assistida. Continuem orando, pedindo forças a Deus. Ela vai vencer”, disse Bell Oliver, em seu storie de Instagram.

O cantor ainda informou que uma outra equipe foi contratada para avaliar o quadro de saúde de Paulinha Abelha, paralelo ao da equipe do hospital. "Uma equipe que a gente contratou, que está dando um diagnóstico neutro, fora do hospital, junto com a equipe do hospital. Ele (o médico) pediu que a gente tivesse calma, que as taxas dela estão normais", contou.

Paulinha Abelha foi internada no último dia 11 de fevereiro, em Aracaju. Ela deu entrada apresentando problemas renais. Atualmente, a cantora está em coma e com uma bactéria no cérebro.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web, Ana Matos)