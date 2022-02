Morte de Paulinha Abelha: Joelma, Safadão, Gretchen e outros artistas lamentam perda

Nas redes sociais, famosos lamentaram o falecimento de Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, nesta quarta-feira (23). Wesley Safadão, Banda Magníficos, Gretchen, Juliette e Joelma foram alguns dos famosos que lamentaram a perda da cantora. "Você nunca será esquecida", escreveu Gretchen.

A cantora paraense Joelma postou foto cantando ao lado de Paulinha Abelha e escreveu: "Paulinha: sua voz, seu sorriso, sua alegria, sua luz, sua amizade e seu carinho sempre comigo... tudo isso ficará guardado eternamente na minha memória e no meu coração. Descanse nos braços do Pai minha amiga! 🙏🏼❤️✨ Meus sentimentos aos familiares, amigos, fãs e a família @calcinhapreta"

"Que tristeza te perder tão precocemente @paulinhaabelha! Que sua passagem seja de muita luz e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!", escreveu Wesley Safadão.

"Luto. Meu Deus. Não consigo acreditar. Minha linda! Deus te quis pertinho dele. Pra acalentar o céu como a tua voz. Você nunca será esquecida. Amo você pra sempre!", postou Gretchen.

Já a banda Magníficos escreveu: "O forró está de luto. É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento da Paulinha Abelha, vocalista da Banda Calcinha Preta. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Que sua alegria contagie a todos onde quer que esteja. Descanse em paz!"

A campeã do BBB 21, Juliette, que é nordestina, comentou: “Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a sua música e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha”.

Emocionada, a cantora Solange Almeida (ex-Aviões do Forró) postou um vídeo de Paulinha cantando e escreveu: “É assim que vamos lembrar de vc: com essa energia, esse sorriso, essa leveza. Deus te receba minha amiga. #rip #luto #paulinhaabelha”.

Outro ex-vocalista da Aviões, Xand Avião, postou: “Me diz o que é que eu faço… O choro da sanfona hoje é de tristeza. Descanse em paz, Paulinha, e que Deus conforte os corações de todos os seus familiares, amigos e fãs”.

Outra banda de forró, Mastruz com Leite, postou vídeo de Paulinha cantando e legendou: “É assim que queremos lembrar de você, irradiando luz e levando alegria por onde você passava. Sua luz será eterna Paulinha! Que você possa descansar nos braços do Pai. Vá com Deus abelhinha! Aos familiares, amigos e fãs dessa artista tão maravilhosa, o nosso mais sinceros sentimentos. Que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês”.

Artistas de outros gêneros musicais, como sertanejo Gusttavo Lima, também rendeu homenagens à cantora no Stories do Instagram: “Meus sentimentos à toda a família Calcinha Preta. Paulinha Abelha será eterna em nossos corações. Que Deus a receba de braços abertos”. Enquanto Zé do Vaqueiro postou uma foto da cantora.

Os sertanejos Israel & Rodolffo postaram: “Que Deus abençoe e conforte todos os familiares, amigos, equipe e fãs da Paulinha Abelha nesse momento”.

O Esporte Clube Jacuipense, o senador Alessandro Vieira e os administradores do pefil de Tiago Abravanel também postaram votos de pesar.

Outros artistas que postaram lamentando a partida de Paulinha foram os cantores Sarajane, Walkyrya Santos, Lipe Lucena, Mel Rios e Batista Lima, o ator Ed Gama e o sanfoneiro Renno Poeta.