Calcinha Preta anuncia lançamento de "Paulinha", música regravada em show da cantora em Belém

O Calcinha Preta anunciou hoje, terça-feira, 15, que vai lançar a regravação do hit "Paulinha", música inspirada na vocalista da banda, Paulinha Abelha, que faleceu em 23 de fevereiro. A artista cantava a música nos shows. A regravação que será lançada foi captada na apresentação da cantora ocorrida em Belém, no dia 11 de dezembro do ano passado. O lançamento será feito na próxima quinta-feira, 17.

A banda anunciou o lançamento nas redes sociais acompanhada de um vídeo com imagens de Paulinha e de uma mensagem emocionada: "Existem sentimentos que só a música consegue explicar", inicia o texto, acompanhado de emojis de coração e de abelha.



"O hino 'Paulinha' marcou a história da Calcinha Preta, levou alegria e fez várias gerações cantarem bem alto. Após alguns anos e uma perda muito dolorosa, escolhemos transformar essa música em uma homenagem à nossa eterna Paulinha Abelha", continua.



"A regravação, feita em Belém/PA, no dia 11 de Dezembro de 2021, contou com a presença da nossa abelhinha e será lançada nessa quinta-feira, dia 17/03", finaliza.

Vários seguidores comentaram na postagem. O marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, escreveu: "Sinto uma saudade tão grande dela, não caiu minha ficha até hoje. Ela é única. Te amo, Paulinhaaa". O designer de moda Laéllyo Mesquita disse: "Eternas Saudades. Enquanto o comediante e influenciador Ney Lima postou emojis de coração e choro.