Paulinha Abelha: Morte da cantora pode gerar condenações por homicídio e estelionato; entenda

A morte da cantora Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, pode acabar gerando condenações por homicídio e estelionato, segundo informações do Diário do Nordeste. A motivação vem dos laudos médicos que confirmaram que fígado e rins de Paulinha estavam muito comprometidos antes de sua morte, dada a grande quantidade de substâncias que precisavam filtrar. Antes da morte, a cantora ingeria grandes quantidades de remédios para emagrecimento, e os médicos que receitaram tais substâncias podem ser condenados pelo falecimento da artista.

O laudo médico do fígado e rins de Paulinha mostraram órgãos sobrecarregados por terem que filtrar uma quantidade grande de substâncias. Em uma reportagem do último Domingo Espetacular, foi mostrada uma receita de Paulinha, que contava com um total de 17 substâncias para tratar diferentes sintomas: entre eles, depressão, falta de memória, concentração e emagrecimento.

Ainda segundo o Diário do Nordeste, há a possibilidade de que as substâncias encontradas no corpo de Paulinha tenham sido prescritas por profissionais, ou por quem não é profissional da área. Se a responsabilidade pela morte de Paulinha for comprovada, os responsáveis podem ser condenados por homicídio culposo, caso o juiz veja a situação como negligência, imprudência ou imperícia. Neste caso, a pena pode variar de um a três anos. Os profissionais responsáveis ainda podem ser condenados por estelionato, se a Justiça considerar que a prescrição das substâncias foi feita para obter vantagem ilícita.

Se a investigação apontar profissionais como responsáveis pela prescrição das susbtâncias, estes mesmos também poderão ser julgados de acordo com os códigos de ética de suas profissões.