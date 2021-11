Tentando fugir de abelhas, homem pula em lago e morre atacado por piranhas

Um homem de 30 anos morreu no sábado (30), após pular em um lago na fazenda onde participava de uma pescaria com dois amigos. Ele tentava fugir de abelhas, mas acabou se afogando e sendo atacado por piranhas. O caso aconteceu na zona rural de Brasilândia de Minas (MG) e foi destaque no jornal Extra.

Os três pescadores pularam no lago para fugir do enxame que os atacou. Dois conseguiram nadar e sair da água. No entanto, a vítima, que não teve o nome divulgado, acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros informou que a corporação esteve no lago para tentar encontrar o corpo, que foi localizado a, aproximadamente, quatro metros da margem do lago.

Após mergulhar para verificar o corpo, o militar percebeu que a vítima estava com o rosto dilacerado. Antes de tocar no cadáver, o bombeiro saiu da água e perguntou se o lago tinha peixes carnívoros e foi informado que é repleto de piranhas.

Com o corpo fora da água, os bombeiros verificaram que os peixes haviam dilacerado várias partes da vítima. De acordo com os militares, a face direita ficou irreconhecível.

A corporação chegou a fazer contato com a perícia, mas sem indícios de crime, os peritos não compareceram e corpo foi liberado para a família.