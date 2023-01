Homem é preso pela PM com cocaína, crack, maconha e arma de fogo em Ourilândia do Norte

Um homem foi preso na manhã de sábado (31) por militares do 36º Batalhão da Polícia Militar (36º BPM) com drogas e uma arma de fogo. O suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi detido no município de Ourilândia do Norte, região sudeste do Pará.

Os agentes de segurança realizavam rondas quando avistaram um homem tentando se desfazer de um objeto não revelado. A postura chamou atenção da PM que decidiu abordar o suspeito.

Com ele, os policiais acharam 257 gramas de crack, 364 de cocaína, mais de 1 quilo de maconha, além de uma arma de fogo, munições, balanças de precisão e carregador. O calibre do armamento confiscado não foi informado.

O homem foi preso em flagrante e conduzido, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis.