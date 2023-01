PRF apreende munições e duas armas de fogo em Marabá

O condutor de um caminhão e o passageiro foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por porte ilegal de arma de fogo na madrugada deste sábado (31), por volta de 1h. A prisão ocorreu no quilômetro 120 da BR-230, no município de Marabá, região sudeste do estado.

O veículo foi abordado durante uma fiscalização de rotina, onde foi constatado pela PRF que havia 1 (uma) pistola calibre .40 com 11 (onze) munições intactas e 1 (um) revólver calibre .38 com 5 (cinco) munições também intactas. Os ocupantes do caminhão não apresentaram documentação necessária para portar as armas.

O condutor e o passageiro foram presos e enquadrados, em tese, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Além disso, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Marabá a fim de que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Os nomes das pessoas envolvidas não foram divulgados pala PRF.