Durante operação, PRF prende homem com arma ilegal e munições escondidas em veículo

Um homem foi preso em flagrante por policiais rodoviários federais no quilômetro 650 da BR-230, no município de Altamira, no sudoeste paraense. A prisão ocorreu durante uma abordagem da Operação Finados 2020, neste final de semana prolongado. No último domingo (1º), os agentes abordaram um veículo da marca Volkswagen, modelo Nova Saveiro, quando desconfiaram do nervosismo do condutor. No veículo, foram encontrados uma arma não registrada e munições. As informações foram divulgadas pela PRF nesta segunda-feira (2).

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do veículo apresentou um ânimo alterado e tremores nas mãos e no corpo. O comportamento levantou suspeita e indicou aos agentes que algo poderia estar errado. Durante a revista, os policiais encontraram próximo aos pedais do bando do condutor uma arma de fogo do tipo revólver da marca Taurus, calibre 38. A arma tinha número de série suprimido e estava carregada. com seis munições. Foram encontradas ainda mais 11 munições em uma sacola, no compartimento da porta do passageiro.

O homem recebeu voz de prisão pelo crime previsto do art. 16, § 1º, inciso IV da lei 10.826/03 e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Altamira, juntamente com a arma e as munições.