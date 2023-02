Guarda civil é assassinado dentro de escola pública em Castanhal

O Guarda Civil Municipal, Raimundo Ednaldo Lopes de Souza, de 54 anos, foi baleado na cabeça, durante um assalto, na noite de segunda-feira, 27, na Escola Municipal Cacilda Possidônio, localizada na comunidade Bom Jesus, bairro do Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do estado.

O agente de segurança ainda chegou a ser socorrido e levado para a UPA 24h, mas morreu logo ao dar entrada no hospital. De acordo com informações da Guarda Municipal, o crime foi cometido por dois homens cuja a identidade ainda não foi revelada, que invadiram a escola onde o guarda fazia a segurança, com a intenção de roubar a arma do guarda, uma pistola 9mm. Um dos homens chegou a ser baleado pelo guarda.

“Após o incidente, nossas equipes realizaram um trabalho de saturação em conjunto com a Polícia Militar para encontrar os autores do Latrocínio, as diligências ocorreram até o amanhecer e continuam durante toda o dia. Lamentamos profundamente a perda do nosso guerreiro e esperamos que após os autores serem presos, paguem na justiça com o rigor da Lei. Edinaldo, como era conhecido, era um Guarda exemplar, que cumpria bem o seu trabalho e que tinha a estima de todos os guardas e servidores na unidade de ensino”, contou o subcomandante da Guarda Civil Municipal, Jarbian Lima.

Acusados

O Comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar informou que no final desta manhã um dos acusados foi apresentado na delegacia do centro do município, mas não teve a identidade revelada. “Ele foi capturado e já apresentado ao delegado, mas continuamos as buscas ao outro que acreditamos que ainda está escondido na mata que fica nas proximidades da comunidade da Portelinha, no Jaderlândia. Este chegou a trocar tiros com a guarnição”, contou o Coronel Francisco Galhardo, comandante do 5º BPM.

Velório

O Sindicato da Guarda Civil de Castanhal informou que o velório será realizado a partir das 13h na capela mortuária da igreja de São Francisco de Assis, localizada no bairro do Pirapora, e sepultamento amanhã, às 9h, no cemitério São José. Raimundo Ednaldo Lopes de Souza tinha 23 anos de corporação e deixa esposa e quatro filhos.