Guarda Municipal de Belém é morto a tiros em Ananindeua e tem arma roubada

O guarda municipal de Belém Saulo de Tarso Rocha Bittencourt, de 45 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (20), em Ananindeua. Ele foi abordado por assaltantes na porta de casa, no bairro de Águas Brancas. Depois de atirar na vítima, os criminosos também roubaram a arma usada por ele. Viaturas das Polícias Civil e Militar, e das guardas municipais de Belém e Ananindeua estão fazendo buscas pelos suspeitos.

As informações iniciais é de que os autores do crime chegaram em uma bicicleta. A Polícia Científica do Pará analisa a cena do crime para tentar rastrear os suspeitos. Familiares, amigos e colegas de trabalho do agente, conhecido como GM De Tarso, estão inconsoláveis e lamentam a morte brutal e prematura do servidor.

Em nota, a GMB comunicou que "lamenta o falecimento do agente, que fazia parte da corporação há 24 anos, e ressalta que está prestando apoio aos familiares do guarda".

Quaisquer informações que possam ajudar na localização dos suspeitos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (Ciop, no telefone 190). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.