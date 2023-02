Castanhal: Suspeito de envolvimento na morte de PM é preso com drogas

Um homem, identificado apenas pelo prenome Felipe, foi preso na madrugada desta terça-feira (21), por volta de 1h, na área da Feira da Ceasa, no município de Castanhal, nordeste paraense. Ele é suspeito de participação na morte de um sargento da Polícia Militar do Pará, em Benevides, no ano de 2019. Uma equipe do 5º Batalhão realizava a operação “Feira Livre”, quando avistou o suspeito que, ao ver a viatura da PM, tentou empreender fuga.

Os policiais iniciaram a caçada por Felipe, alcançado dois quarteirões depois. O homem foi abordado e, durante a busca pessoal, a polícia encontrou 28 porções de maconha com ele. Questionado sobre sua identificação, o suspeito teria fornecido outro nome à polícia.

A equipe policial, então, se deslocou até a residência de Felipe, na tentativa de localizar a documentação do suspeito. Já no imóvel, o homem informou que ainda tinha 31 porções pequenas e duas grandes de maconha, mais oito porções de oxi e quatro porções de cocaína.

Segundo a Polícia Militar, além das substâncias ilícitas, uma bicicleta foi apreendida na casa do suspeito e, possivelmente, se trata de produto de roubo.

Diante dos crimes, Felipe foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na unidade policial, descobriu-se que o homem era evadido do sistema prisional e estava envolvido no homicídio de um sargento da Polícia Militar, em Benevides, no ano de 2019. Agora, o criminoso encontra-se sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap) e está à disposição da Justiça.