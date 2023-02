Ex-deputada Simone Morgado é agredida por mulher dentro de restaurante em Bragança

Um vídeo que circula nas redes sociais, na noite desta terça-feira (21), mostra a ex-deputada do Pará Simone Morgado sendo agredida dentro de um restaurante no município de Bragança, nordeste paraense. A ex-parlamentar estava conversando com conhecidos quando foi atingida com socos no rosto por uma outra mulher, identificada como Elizabeth. Morgado chega a ser derrubada no chão com o impacto dos golpes.

Nas imagens, que comprovam as agressões sofridas pela ex-deputada, é possível ver quando Elizabeth parte para cima de Simone desferindo socos contra ela. Já em um segundo registro, um dos seguranças do local aparece conversando com os envolvidos, tentando apaziguar a situação.

“Que isso? Uma senhora da sua idade fazendo isso?”, questiona o homem para Elizabeth.

Em um terceiro vídeo, Simone Morgado aparece conversando com amigos, quando é "chamada" pela suspeita e, ao se virar, é agredida fisicamente, chegando a cair no chão. Ainda não sabe o que motivou a agressão contra a ex-parlamentar.

O Grupo Liberal está tentando contato com a ex-deputada Simone Morgado para saber mais informações sobre o caso. A Polícia Civil também foi demandada para saber quais diligências serão tomadas.