Turista comete racismo com agressão física e verbal no Portal da Amazônia, em Belém; vídeo

Um caso de racismo aconteceu na noite da última segunda-feira, 14, no Portal da Amazônia, um dos principais pontos turísticos de Belém. Uma turista, identificada como Aline Maria Souza da Silva, agrediu o funcionário de um estabelecimento comercial por meio de agressão física e ofensas racistas. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Informações dão conta de que Aline Maria Souza da Silva estava a passeio no Portal da Amazônia, com familiares, quando começou a chover e buscou abrigo debaixo de uma cobertura. Neste momento, ela teria se dado conta de que perdeu seu aparelho de celular. Revoltada com a situação, ela teria começado a agredir o funcionário do local, tanto fisicamente como por meio de palavras racistas.

Bastante alterada, a turista também teria causado prejuízos materiais ao local, quebrando alguns objetos. Ela só foi contida depois da chegada da polícia. A mulher foi detida e deve responder pelos crimes de racismo, desacato, vias de fato e dano. Testemunhas relatam que o funcionário do estabelecimento já trabalhava no local há sete meses e fez o registro da ocorrência na delegacia.

A Guarda Municipal de Belém (GMB), responsável pela segurança do espaço público, foi acionada pela redação integrada de O Liberal sobre esta ocorrência, porém, informou, em nota, que não atendeu o caso: "A Guarda Municipal de Belém (GMB) informa que não foi acionada sobre a ocorrência e que atua no espaço com um posto 24h, com uma viatura e três agentes por turno. Nos finais de semana, o espaço recebe reforço nos horários de maior movimento. Os agentes realizam rondas constantes em toda a área".

A redação integrada de O Liberal também aguarda o posicionamento de outras autoridades competentes, quanto às providências que estão sendo tomadas com relação ao caso.