Homem com transtornos mentais diz ter sido vítima de violência física e sexual em Anapu

Um homem de 43 anos, diagnosticado com transtornos mentais, denunciou um vizinho por violência física e sexual, no município de Anapu, sudoeste do Pará, onde mora atualmente. Com ajuda de uma mulher, que prefere não ser identificada, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência e foi levada até Altamira para realizar um exame sexológico na Polícia Científica. As informações são do Confirma Notícia.

Segundo relatos da vítima, o vizinho ia constantemente a sua casa para assistir televisão, inclusive acompanhado da companheira. Em uma das visitas, o homem começou a agredi-lo física e verbalmente enquanto a mulher acompanhava a cena sem intervir.

VEJA MAIS

A vítima também conta que chegou a apanhar de cinturão por três vezes. Da última vez, já na casa do vizinho, ele teria sido obrigado a ficar de joelhos, sob ameaça de morte. Na ocasião, a vítima teria sido obrigada a tirar a roupa, momento em que teria ocorrido a violência sexual.

A mulher que ajudou o homem com transtornos mentais realiza ações sociais em Anapu e teria tomado conhecimento da situação através de denúncias de vizinhos e do tio do altor das agressões.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Anapu. A vítima foi ouvida e encaminhada para exame sexológico. Diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações sobre o caso.