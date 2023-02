​Polícia investiga morte de menino atingido por tiro supostamente acidental em Viseu

A Polícia Civil do Pará investiga, sob sigilo, a morte de um menino atingido por um tiro, supostamente acidental, efetuado pelo próprio pai, na comunidade de Araraquara, zona rural do município de Viseu, nordeste paraense. O caso foi registrado na tarde do último domingo (19).

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela delegacia do município de Viseu”, comunicou a instituição, na tarde desta terça-feira (21).

Testemunhas relataram à polícia que o homem teria encontrado uma arma de fogo, de uso artesanal. O armamento estava nas proximidades da res​​idência de seu sogro. Ainda de acordo com relato de testemunhas, ao tentar fazer a limpeza da arma, esta disparou e atingiu o filho do homem, na região do rosto.

O menino foi socorrido para uma unidade de saúde do município de Viseu, porém não resistiu ao ferimento provocado pelo tiro e morreu.

Nas redes sociais, internautas lamentaram o ocorrido. “Que tragédia!”, “Uma tristeza enorme para essa família”, “Meus sentimentos aos familiares e que Deus dê o consolo a este genitor”, “Manusear arma perto de criança, nunca se faz isso”, escreveram os internautas.