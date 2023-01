Viseu: criança morre após cair no rio enquanto lavava moto com pai

Uma tragédia abalou a população de Viseu na manhã deste domingo (22). Uma criança morreu afogada após cair nas águas do rio Gurupi, que corta parte do município da região nordeste do Pará.

De acordo com o comando do 24º Grupamento Bombeiro Militar, a criança, identificada como Luís Antônio, tinha nove anos de idade e estava ajudando seu pai a lavar sua moto próximo a rampa do porto do Mangueirão, quando desapareceu.

“Fomos informados por populares de um possível afogamento na rampa de acesso aos barcos do município e ao deslocarmos até o local foi constatado a veracidade do fato. Somente uma investigação detalhada irá apontar como aconteceu, mas o que testemunhas repassaram foi que o jovem estava na rampa brincando e caiu nas águas”, disse Dinaldo Palheta, comandante do 24º GBM.

Segundo relatos de testemunhas repassados aos agentes no local, a vítima estava acompanhada por seu pai no local. O homem começou a pedir socorro às pessoas que estavam no porto após perceber o desaparecimento do filho.

Criança recebeu atendimento e foi encaminhada para UPA da cidade, mas não resistiu (Via WhatsApp)

“Ao indagarmos o pai da criança, o mesmo disse que estava lavando sua moto junto com a criança e perto da rampa. Ele disse que se descuidou por um momento e quando procurou o filho, não o viu mais, a criança já havia caído no rio”, informou a guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência.

Muitas pessoas que estavam no local começaram a ajudar nas buscas e pouco tempo depois conseguiram encontrar a criança. Luís Antônio chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento no município, mas não resistiu e faleceu pouco tempo após dar entrada no local.

Após a morte, muitas pessoas que estavam no local, incluindo os agentes dos Bombeiros e da Polícia Militar, se emocionaram. “Deixamos aqui nossas condolências aos familiares e amigos, que Deus conforte seus corações nesse momento tão dolorosa”, informou a Polícia Militar através de uma nota divulgada durante a tarde.