Polícia Militar salva criança vítima de afogamento em Salinópolis

Uma menina de apenas 3 anos foi salva por policiais militares após ser vítima de afogamento na última quarta-feira (4), em Salinópolis, região nordeste do Pará. Os responsáveis pela ação são agentes do Grupamento Tático Operacional (GTO) do 44º Batalhão de Polícia Militar (44º BPM).

Segundo os policiais, a guarnição fazia rondas ostensivas pela cidade quando foi acionada por uma família que estava com uma criança desfalecida e apresentando dificuldade de respirar, já com as mãos e pés roxos. De imediato, os policiais iniciaram os procedimentos de primeiros socorros na tentativa de desobstruir as vias áreas da criança e fazê-la respirar novamente.

Após algum tempo realizando as manobras, a menina foi gradualmente recuperando a respiração. Em seguida, a guarnição acompanhou a criança e sua família até o Hospital Regional de Salinópolis, onde a menina recebeu atendimento médico.