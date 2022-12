Major da PM leva tiro após reagir a assalto no bairro do Marco

Um major da Polícia Militar foi baleado após uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (9), em frente a uma borracharia no bairro do Marco, em Belém.

O agente, que não teve seu nome divulgado pela corporação, trafegava pela avenida João Paulo II, quando precisou parar seu veículo no estabelecimento, para trocar um dos pneus que havia sido danificado.

De acordo com a versão apresentada à PM por testemunhas, um grupo de três criminosos chegou em um veículo no momento que o major aguardava pelo reparo em seu carro.

O agente da polícia teria tentado reagir ao assalto, sacando sua pistola e trocando tiros com os assaltantes, que também fizeram disparos. Um dos tiros atingiu o ombro do major, que foi socorrido e levado a um hospital particular na capital.

De acordo com a Polícia Militar, o trio de criminosos fugiu logo após atingir o policial, abandonando o veículo em que estavam logo em seguida. Ninguém foi identificado ou preso até o fechamento da reportagem. O major da PM encontra-se em observação, mas fora de perigo.