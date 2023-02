Moradores espancam suspeito de abusar sexualmente de criança em Viseu

Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 9 anos foi capturado e espancado pela população de Viseu, nordeste paraense. O crime ocorreu na quinta-feira (2), na comunidade Carrapatinho, zona rural do município. Um segundo suspeito está foragido. Com informações do portal Gurupi.

Segundo a polícia, os suspeitos perceberam que a criança estava sozinha em casa e invadiram o imóvel. A vítima foi amarrada e abusada sexualmente. A criança encontra-se hospitalizada em uma casa de saúde do município.

A polícia também obteve informações de que, após o abuso, os suspeitos teriam tentado assassinar a menina. Diante da crueldade, moradores entraram na casa dos criminosos, que tentaram fugir. Um deles foi alcançado e agredido, com socos, chutes e golpes de madeira.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e evitou o linchamento do homem. Ele foi colocado em uma viatura e encaminhado até​​ um hospital próximo, para receber atendimento médico. O suspeito segue internado e o estado de saúde dele é desconhecido.

Assim ​​que receber alta médica, o suspeito será levado para a Delegacia de Polícia Civil de Viseu, onde ficará preso à disposição da justiça. O outro suspeito de participação no crime continua foragido. Informações que ajudem a polícia a encontrar o criminoso podem ser repassadas ao 181 (Disque-Denúncia). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.

Por nota, a Polícia Militar informou que “foi acionada para verificar uma ocorrência de tentativa de estupro a uma criança, na zona rural de Viseu. No local, um dos suspeitos foi encontrado com lesões e sinais de baleamento. A PM realiza a custódia do suspeito, que está internado no hospital de Curupaiti e depois será apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Viseu. A unidade intensificou as buscas na região para identificar e prender o segundo envolvido no crime. A Polícia Civil investiga o caso sob sigilo”.