Homem é morto a tiros no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (21), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O homicídio ocorreu na travessa WE-29, na Cidade Nova 5. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

A Polícia Científica do Pará (PCP) confirmou a ocorrência e foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

A reportagem de O Liberal apura mais informações sobre o ocorrido.

VEJA MAIS