Adolescente de 17 anos é encontrado em cova rasa seis dias depois de desaparecer em Parauapebas

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (21) dentro de uma cova rasa em um lote no final da Avenida do Sossego, bairro Nova Carajás, em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele desapareceu na última quinta-feira (16) depois que saiu para jogar futebol com amigos em uma praça do mesmo bairro onde foi achado morto e também morava.

Moradores faziam buscas pelo garoto utilizando um drone. Foi com esse dispositivo voador que eles conseguiram localizar onde o jovem estava enterrado.

O equipamento encontrou as roupas da vítima queimadas, além de uma pedra com marcas. A suspeita é de que o mineral sólido tenha sido usado para matar o adolescente e que o autor do crime tenha tentado queimar o corpo, para eliminar qualquer tipo de vestígio.

O pai do jovem reconheceu as vestimentas e disse ser do filho. Profissionais da Polícia Científica do Pará (PCEPA), junto com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará retiraram o corpo da cova rasa. Depois de todo trabalho de recuperação do cadáver, familiares constataram que se tratava do garoto que havia sumido.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e o CBMPA. A reportagem aguarda retorno.