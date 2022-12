Brasil Novo: homem que furtou trator e invadiu propriedade é encontrado morto em cova rasa

Josemir de Souza Oliveira foi encontrado morto, com marcas de tiros, em uma cova rasa no município de Brasil Novo, sudoeste do Pará. Ele estava desaparecido desde o final de semana, após ter furtado um trator do patrão dele. Nesta terça-feira (20), o veículo estava na propriedade de Oswaldo Fernando Ferreira Bezerra, que fica na zona rural da cidade, numa comunidade chamada Capembas. A investigação da Polícia Civil tenta elucidar se Josemir estava mesmo indo para a casa de Oswaldo e por qual razão.

A Polícia Civil foi acionada após o corpo de Josemir ser encontrado, com apenas algumas partes para fora da sepultura improvisada — coberta com galhos e raízes —, numa área de mata da Vicinal 10. Ele tinha marcas de tiros na cabeça. O trator estava na propriedade de Oswaldo, que teve a portaria e parte da casa destruídas. O empregador da vítima, que não teve a identidade revelada, disse que Josemir havia ingerido bebidas alcoólicas antes de desaparecer no domingo (18).

Ainda não se sabe se a intenção de Josemir era apenas furtar o trator ou realmente usar o veículo para invadir a propriedade de Oswaldo. A Polícia Científica do Pará analisou o veículo, o local do crime e o imóvel parcialmente destruído. As diligências da PC seguem para elucidar o fato com ajuda de testemunhas e amigos e familiares dos envolvidos. Os autores dos disparos que vitimaram Josemir e quem ocultou o cadáver ainda não foram identificados.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.